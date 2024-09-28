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السبت 28 سبتمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

أسعار الذهب في الصاغة اليوم السبت 28 سبتمبر 2024

استقرار أسعار الذهب
استقرار أسعار الذهب
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استقرت أسعار الذهب فى الصاغة اليوم السبت 28-9-2024، بعد تراجعه أمس 20 جنيهًا فى ختام تعاملات الجمعة في الجرام الواحد ليشمل بذلك معظم الأعيرة الذهبية.


وسجل سعر أوقية الذهب نحو 2665 دولارا للبيع  من قبل الأفراد و 2666 دولارا للشراء وعيار 21 نحو  3605 جنيهات للشراء و 3585 جنيها للبيع وعيار 18 نحو 3072 جنيها للبيع و 3090 جنيه للشراء .

وبلغ سعر عيار 24 نحو 4097 جنيها للبيع و 4120 جنيه للشراء وعيار 14 نحو 2396 جنيها للبيع و 2410 جنيه للشراء و الجنيه الذهب نحو 28.68 ألف جنيه للبيع و 28.84 ألف جنيه للشراء.

استقرت اسعار الذهب اسعار الذهب في الصاغة اليوم أعيرة الذهب سعر أوقية الذهب