أسعار الذهب في الصاغة اليوم السبت 28 سبتمبر 2024

السبت 28/سبتمبر/2024 - 08:43 ص

استقرت أسعار الذهب فى الصاغة اليوم السبت 28-9-2024، بعد تراجعه أمس 20 جنيهًا فى ختام تعاملات الجمعة في الجرام الواحد ليشمل بذلك معظم الأعيرة الذهبية.



وسجل سعر أوقية الذهب نحو 2665 دولارا للبيع من قبل الأفراد و 2666 دولارا للشراء وعيار 21 نحو 3605 جنيهات للشراء و 3585 جنيها للبيع وعيار 18 نحو 3072 جنيها للبيع و 3090 جنيه للشراء .

وبلغ سعر عيار 24 نحو 4097 جنيها للبيع و 4120 جنيه للشراء وعيار 14 نحو 2396 جنيها للبيع و 2410 جنيه للشراء و الجنيه الذهب نحو 28.68 ألف جنيه للبيع و 28.84 ألف جنيه للشراء.