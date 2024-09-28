اليوم.. طقس حار نهارا على القاهرة والوجه البحري ونشاط رياح وأمطار والعظمي 33 درجة

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم السبت، حيث يسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد وشديد الحرارة على جنوب الصعيد وطقس معتدل الحرارة رطب ليلا وفي الصباح الباكر علي كافة الانحاء .

كما يشهد اليوم السبت ، شبورة مائية صباحا علي بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية وتكون كثيفة علي مناطق من شمال الصعيد ومدن القناة وشمال ووسط سيناء.

وهناك رياح معتدلة تنشط احيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجة البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجة البحرى على فترات متقطعة.

واوضحت الارصاد ان نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجة البحري تتراوح بين 80الي 85% للعظمي ومن 35الي 40% للصغري.

درجات الحرارة المتوقعة

ولفتت الارصاد الي انه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم السبت على القاهرة الكبرى والوجه البحري 33 للعظمى والصغرى 23 درجة، وعلى السواحل الشمالية 30 للعظمى والصغرى 22 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 35 للعظمى والصغرى 26 وعلى شمال الصعيد 35 للعظمي والصغرى 21 درجة ، وعلى جنوب الصعيد 39 للعظمي والصغري 25 درجة .