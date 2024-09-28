ننشر خريطة التحويلات المرورية بعد الغلق الكلي للدائري اتجاه المنيب

حددت إدارة المرور خريطة التحويلات اللازمة لغلق الطريق الدائرى فى الاتجاه القادم من المنيب اتجاه وصلة المريوطية والطريق السياحى لرفع الجمالونات والكمرات العرضية لمحور عمرو بن العاص لمدة شهر، وسط تواجد الخدمات المرورية على الطرق منعا للزحام.

سيتم تنفيذ أعمال رفع الجمالونات الخاصة بمحور عمرو بن العاص من خلال الشركة المنفذة بطول 75 م وعرض 17 م وارتفاع 12 م، ويزن الجمالون الواحد 350 طن، وذلك أعلى وصلة المريوطية فى الاتجاهين، باستخدام عدد 9 أوناش ذات الحمولات الكبيرة نظرًا لضخامة المشروع والأعمال.

سوف يستلزم إجراء غلق كلى لمدة 30 يومًا، بدأ من أمس الجمعة 27 سبتمبر 2024، الطريق الدائرى فى الاتجاه القادم من المنيب اتجاه وصلة المريوطية والطريق السياحى لرفع الجمالونات والكمرات العرضية لمحور عمرو بن العاص على أن يكون الغلق بشكل تجريبى لمدة 5 ايام دون تنفيذ اى أعمال للتأكد من استيعاب التحويلة المرورية لاحجام الحركة المرورية وبعد ذلك يتم تنفيذ الأعمال وفقًا للتوقيتات المحددة والمعلنة

خريطة التحويلات المرورية

المرحلة الأولى: رفع وتركيب الجمالون أعلى مسطح ومطلع وصلة محور المريوطية للقادم من المنيب اتجاه الطريق السياحى والقوس الغربى والذى يستلزم إجراء غلق مطلع وصلة محور المريوطية للقادم من المنيب اتجاه القوس الغربى وكذا غلق مسطح وصلة المريوطية للقادم من المنيب المؤدى إلى الطريق السياحى لمدة (15) يوما لوقوف الاوناش المستخدمة فى الرفع على أن تكون التحويلات المرورية البديلة للمسارات المغلقة وفقا لما يلى :-

حركة المركبات

أولا :- حركة المركبات القادمة من أعلى المنيب وترغب فى استخدام مسطح محور المريوطية للوصول إلى الطريق السياحى يتم استخدام مسار بديل تم تنفيذه بمعرفة الشركة بعرض ( ٤ حارة مرورية ) يمين المسطح الجارى غلقه.

ثانيا: المركبات القادمة من أعلى المنيب وترغب فى استخدام وصلة محور المريوطية للوصول إلى القوس الغربى يتم الدخول يمينا إلى مدخل محور عمرو بن العاص والسير لمسافة حوالى 800 متر ثم الدوران والعودة مرة اخرى اتجاه الدائرى ثم استخدام مطلع محور عمرو بن العاص المؤدى إلى وصلة المريوطية اتجاه القوس الغربى وتصل مدة تنفيذ أعمال الغلق والتحويلات (15) يوما.

المرحلة الثانية : رفع وتركيب الجمالونات أعلى مطلع ومنزل وصلة محور المريوطية

والتى تستلزم إجراء الغلق الكلى لمدخل وصلة المريوطية للقادم من القوس الغربى من أعلى طريق الاسكندرية الصحراوى اتجاه المنيب وكذا مطلع محور المريوطية للقادم من مناطق صفط اللبن اتجاه المنيب (3) أيام متفرقة أثناء رفع الجمالونات على أن تكون مسارات الحركة البديلة على النحو التالي



أولا: المركبات القادمة من طريق الواحات ومدينة 6 أكتوبر يتم استخدام طريق الواحات ومنه إلى الطريق السياحى اتجاه دائرى المنيب.

ثانيا: المركبات القادمة أعلى القوس الغربى من أعلى طريق الاسكندرية الزراعى ومناطق محور 26 يوليو وترغب فى استخدام مطلع وصلة المريوطية الجارى غلقه ( يتم استمرار السير أعلى القوس الغربى وصولا لطريق الواحات اتجاه الطريق السياحى ومنه إلى دائرى المنيب على أن تكون مدة الغلق 3 أيام متفرقة و تكون خلال فترة أعمال المرحلة الاولى.

المرحلة الثالثة: استكمال تركيب الكمر العرضى والباكية المعدنية والذى يستلزم إجراء غلق جزئى لمطلع وصلة المريوطية للقادم من المنيب اتجاه القوس الغربى وذلك لتركيب الكمر العرضى وكذا الانتهاء من رفع وتركيب الباكية المعدنية حيث تصل مدة أعمال الغلق الجزئى (15) يوما.



وقامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية الكافية (إضاءة – طواحين ضوئية - مطبات صوتية - علامات ارشادية وتحذيرية... إلخ) لتأمين منطقة الأعمال إلى جانب تعيين الخدمات المرورية اللازمة بمحيط الأعمال التحويلات المرورية لتسهيل حركة سير المركبات.