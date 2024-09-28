اليوم.. نظر فعاليات الجمعية العمومية لقضاة محكمة استئناف القاهرة

تنعقد فعاليات الجمعية العمومية لقضاة "محكمة استئناف القاهرة" اليوم السبت، بمقر المحكمة بـ"دار القضاء العالي"، برئاسة المستشار محمد نصر سيد، رئيس محكمة استئناف القاهرة، وعضو مجلس القضاء الأعلى.

تضمن جدول أعمال الجمعية مناقشة وإقرار مشروع توزيع العمل القضائى، وتحديد الدوائر الجديدة، واعتماد الحركة القضائية للعام القضائى الجديد.



وتضمن أيضا جدول أعمال الجمعية مشروع توزيع العمل لقضاة محكمة استئناف القاهرة للعام القضائى "2024/ 2025".

ومن المقرر العمل بالحركة الجديدة بداية من العام القضائي الجديد 2024-2025 اعتبارا من أول أكتوبر المقبل ولمدة سنة قضائية.

وتتضمن الحركة القضائية دوائر محكمة اسئناف القاهرة وعددها 104 دوائر، بحسب الاختصاصات «مدني- عمال- إيجارات- تجاري- تحكيم- طلبات رجال القضاء- أسرة- طعون جنح النقض».

وشملت الحركة دوائر الاستئناف الجنائية بالقاهرة والجيزة، وبلغ إجمالي عددها 123 دائرة موزعة على المحاكم بدرجتيها الأولى والاستئنافية.

وتضمنت الحركة توزيع عمل 27 دائرة جنائية بمقر محكمة القاهرة الجديدة، و35 دائرة بمحاكم شمال القاهرة«عباسية وعابدين» و16 دائرة بمحكمة حلوان.

كما تنعقد 45 دائرة جنائية بدرجتيها في محاكم الجيزة «جنوب الجيزة – الكيلو 10 ونص- زينهم- وجنوب بنها».