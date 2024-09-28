اليوم.. الحكم على مذيع الزمالك في قضية سب الخطيب

تنظر محكمة جنح العجوزة، اليوم السبت، جلسة محاكمة المذيع أحمد جمال، والشيخ الرضواني مالك قناة البصيرة الفضائية، على خلفية اتهامهما بسبّ وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، ونشر أخبار كاذبة بشأنه.

وكان المستشار محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي، تقدم ببلاغ إلى مديرية أمن الجيزة، وكيلا عن محمود الخطيب بالتوكيل الخاص رقم 1121 لسنة 2022 مكتب توثيق النادي الأهلي بالجزيرة، وأبلغ شفاهة بتضرر موكله من أحمد جمال عبد الشافي مقدم برنامج زملكاوي، والمذاعة حلقاته على الصفحة المسماة zamalek Tv على موقع اليوتيوب لنشره حلقات من البرنامج بالصفحة، وتتضمن عبارات سب وقذف وتشهير بموكله، وكذا تضرر موكله من مرتضى أحمد محمد منصور، بصفته رئيس القناة سابقًا.

كما أفاد بتضرر موكله، محمود الخطيب، أيضًا من المدعو محمد عبد الرازق الرضواني، مستخدم الصفحة المسماة قناة البصيرة الفضائية على موقعي التواصل الاجتماعي فيسبوك واليوتيوب، من نشر فيديوهات تتضمن عبارات سبّ وقذف وتشهير وإساءة بموكله، ما تسبب له في أضرار مادية ومعنوية وأدبية جسيمة.