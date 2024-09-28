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السبت 28 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

اليوم.. محاكمة سعد الصغير بتهمة سب وقذف طليقته

سعد الصغير
سعد الصغير
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تعقد محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم السبت، نظر ثاني جلسات محاكمة سعد الصغير بتهمة سب وقذف طليقته رانيا صالح.

وكشفت رانيا صالح، طليقة سعد الصغير، تفاصيل الخلاف الأخير بعد وقوع الطلاق بينهما، قائلة: فوجئت أنه متزوج من أخرى وعلى الفور طلبت الطلاق منه.

وواصلت طليقة سعد الصغير: زوجته جت تحت بيتي وقعدت تشتم ومكنتش أعرف إنه متجوز غيري، وطلبت منه الطلاق ورفض في الأول لكنه وافق بعدين واتطلقنا، وبعد 3 شهور مكانش في بينا أي تواصل، لكن اتفاجئت إنه كلم والدتي وقالها إنه عايز يرجع لي.

وأكدت طليقة سعد الصغير، أنها بعد ذلك فوجئت به وزوجته برلنتي أمام منزلها وكسرا باب المنزل الخاص بها، وحررت محضرا ضدهما، مضيفة: قولت في المحضر إن اللي شتمني هي برلنتي لأني مش أد سعد ومش عارفة ممكن يعمل معايا إيه.

سعد الصغير رانيا صالح سب وقذف برلنتي