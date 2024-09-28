فصائل عراقية تعلن استهداف موقعا إسرائيليا في الجولان المحتل بواسطة الطيران المسير

أعلنت فصائل عراقية مسلحة، اليوم السبت، أنها استهدفت بواسطة الطيران المسيّر هدفا حيويا بالجولان المحتل.

شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية هجوما على الضاحية الجنوبية لبيروت، وأصدرالجيش الإسرائيلي أوامر إخلاء جديدة لمناطق في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، وتحديدا إخلاء برج البراجنة وحي حدث بيروت، جاء ذلك حسبما أفادت وسائل إعلام لبنانية.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، أن الطيران الإسرائيلي هاجم مخازن أسلحة تابعة لحزب الله في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية.

فيما نفى حزب الله اللبناني، وجود أسلحة أو مخازن أسلحة في المباني التي قصفت في الضاحية الجنوبية لبيروت.