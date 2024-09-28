ads
السبت 28 سبتمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

فصائل عراقية تعلن استهداف موقعا إسرائيليا في الجولان المحتل بواسطة الطيران المسير

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلنت فصائل عراقية مسلحة، اليوم السبت، أنها استهدفت بواسطة الطيران المسيّر هدفا حيويا بالجولان المحتل.

شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية هجوما على الضاحية الجنوبية لبيروت، وأصدرالجيش الإسرائيلي أوامر إخلاء جديدة لمناطق في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، وتحديدا إخلاء برج البراجنة وحي حدث بيروت، جاء ذلك حسبما أفادت وسائل إعلام لبنانية.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، أن الطيران الإسرائيلي هاجم مخازن أسلحة تابعة لحزب الله في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية.

فيما نفى حزب الله اللبناني، وجود أسلحة أو مخازن أسلحة في المباني التي قصفت في الضاحية الجنوبية لبيروت. 

فصائل عراقية استهداف موقعا إسرائيليا الجولان الطيران المسير