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السبت 28 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بعد خسارة كأس السوبر الإفريقي.. وفاة مشجع أهلاوي إثر أزمة قلبية

البوابة نيوز
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توفي الشاب محمد خالد، أحد مشجعي النادي الأهلي، بعد خسارة فريقه كأس السوبر الإفريقي لصالح الزمالك.

وجاء ذلك حسبما ذكر حسام الدين، صديق الفقيد، في منشور على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أعلن فيه عن وفاة مشجع الأهلي إثر سكتة قلبية، ألمت به عقب خسارة فريقه 4-3 بركلات الترجيح أمام الزمالك.

وتعد وفاة الشاب الأهلاوي، بمثابة الوجه المظلم لكرة القدم، التي رغم متعتها تجعلنا نمر أحيانا بلحظات محزنة، خاصة على المستوى الإنساني.

يشار إلى أن الأهلي خسر بطولة السوبر الإفريقي لحساب الزمالك، بنتيجة 4-3 بركلات الترجيح، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب المملكة أرينا، بالسعودية.

 

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