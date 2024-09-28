فلسطين.. قوات الاحتلال تقتحم بلدة جبع جنوب جنين

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، بلدة جبع جنوب جنين بعدة آليات عسكرية إسرائيلية حيث اقتحمت البلدة وجابت عدة مناطق، وسط مواجهات مع قوات الاحتلال.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مخيم عقبة جبر بالآليات العسكرية وجابت أحياء وشوارع المخيم، وتمركزت في حي السلمي، وداهموا منزل المواطن باجس السلمي.

وأمس الجمعة، اعتدى مستعمرون، على مواطن بالضرب وكسروا مركبته، قرب نبع العوجا شمال مدينة أريحا، ما أدى لإصابته بجروح ورضوض.

كما استشهد 13 مواطنا فلسطينيا بينهم أطفال، في قصف لطيران ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي على عدة مناطق في قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية ومسعفون، إن طفلين استشهدا بقصف مدفعية الاحتلال منزلًا لعائلة عوض في بلدة الفخاري شرق مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.