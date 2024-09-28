لبنان.. تجدد الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت

أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم السبت، أن الطيران الحربي الإسرائيلي جدد الغارات على الضاحية الجنوبية لبيروت، وبالتحديد على مناطق الكفاءات والحدث والليلكي والشويفات وبرج البراجنة والغبيري.

أصدرالجيش الإسرائيلي، في الساعات الاولى من صباح اليوم، أوامر إخلاء جديدة لمناطق في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، وتحديدا إخلاء برج البراجنة وحي حدث بيروت، جاء ذلك حسبما أفادت وسائل إعلام لبنانية.

وشن طيران الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات استهدفت ضاحية بيروت الجنوبية، وأضافت هيئة البث الإسرائيلية، أن الطيران الإسرائيلي هاجم مخازن أسلحة تابعة لحزب الله في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية.

فيما نفى حزب الله اللبناني، وجود أسلحة أو مخازن أسلحة في المباني التي قصفت في الضاحية الجنوبية لبيروت.