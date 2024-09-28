بحضور مستشار رئيس الجمهورية.. ختام معسكر عين شمس تبدع باختلاف

شهد محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس ختام فعاليات معسكر عين شمس تبدع باختلاف.

جاء ذلك بحضور كل من: اللواء أركان حرب صلاح الدين الجمسي المستشار الأكاديمي للأكاديميات العسكرية المصرية، غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون المجتمع وخدمة البيئة، أيمن أبو عمر وكيل وزارة الأوقاف نائبا عن الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، وعمرو الأتربي نائب رئيس جامعة بدر، نيفين عاصم الرئيس التنفيذي لقطاع التدريب والابتكار ورنا الهلالي مدير مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة ولفيف من عمداء ووكلاء الكليات.

في كلمته أشار محمد ضياء زين العابدين إلى أن المعسكر المميز "عين شمس تبدع باختلاف" أثبت أن إبداع الإنسان لا حدود له، وأن الإعاقة لا تعيق الطموح والإصرار.

وقدم الشكر للطلاب من ذوي الهمم وأولياء أمورهم الذين اثبتوا قدرتهم على تحقيق النجاح مؤكدا أنهم شركاء فاعلون في بناء مستقبل مشرق لجامعة عين شمس.

كما ثمن التعاون بين قطاع الابتكار والتدريب وقطاع شئون التعليم والطلاب، وكذلك مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة والذي أثمر عن معسكر متميز واحتفالية قوية مؤثرة، وحث الطلاب على مواصلة العمل بروح الفريق الواحد، والمساهمة في تحقيق رؤية الجامعة بأن تكون صرحًا للعلوم والمعرفة، وملتقى لأصحاب المواهب والإبداعات.

تضمن الحفل عددا من الفقرات الفنية والشعر والاستعراضات، كما أقيم على هامش الحفل معرضا لإبداعات الطلاب خلال معسكر عين شمس تبدع باختلاف.