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السبت 28 سبتمبر 2024
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

«مرفق الكهرباء» ينشر نصائحًا لترشيد استهلاك الثلاجة والمكواة.. تعرف عليها

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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اعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر صفحه التواصل الاجتماعي «فيس بوك» طرق الاستخدام الأمثل للثلاجة الكهربائية؛ لترشيد الاستهلاك كالآتي: 

- الحرص على إغلاق الثلاجة بإحكام مع الحرص على سلامة الإطار العازل لأبواب الثلاجات، وذلك للتقليل من تسرب البرودة إلى الخارج أو الهواء الساخن لداخل الثلاجة.

- عدم وضع الغذاء الساخن أو الدافئ في الثلاجة وتركة حتي يبرد.

- يجب إزالة الثلج المتراكم من الثلاجة لأنه يجعلها تعمل بطاقة أكبر وتستهلك كهرباء اكثر.

- ترك مسافة خلف الثلاجات من 10-15 سم لزيادة مجال التهوية لأنابيب التبريد والضاغط مما يسهم فى تقليل استهلاك الكهرباء، وينصح كذلك بترك مسافات عن اليمين واليسار لا تقل عن 5 سم.

أما الاستخدام الأمثل للمكواة الكهربائية لترشيد الاستهلاك؟

1- تجميع الملابس المراد كيها مرة واحدة أو مرتين أسبوعيا وذلك لان استهلاك الكهرباء سيكون أوفر من استهلاك الكهرباء يوميًا.

2- نبدأ بالجينز والملابس التي تحتاج حرارة عالية ثم الملابس القطنية وبعد ذلك فصل المكواه واستغلال الحرارة في كي الملابس الحريرية والأقمشة الأخرى التي لا تحتاج حرارة عالية.

3- استخدام المكواه البخارية يساعد علي كي الملابس أسرع واستهلاك كهرباء أقل.

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