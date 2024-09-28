«مرفق الكهرباء» ينشر نصائحًا لترشيد استهلاك الثلاجة والمكواة.. تعرف عليها

اعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر صفحه التواصل الاجتماعي «فيس بوك» طرق الاستخدام الأمثل للثلاجة الكهربائية؛ لترشيد الاستهلاك كالآتي:

- الحرص على إغلاق الثلاجة بإحكام مع الحرص على سلامة الإطار العازل لأبواب الثلاجات، وذلك للتقليل من تسرب البرودة إلى الخارج أو الهواء الساخن لداخل الثلاجة.

- عدم وضع الغذاء الساخن أو الدافئ في الثلاجة وتركة حتي يبرد.

- يجب إزالة الثلج المتراكم من الثلاجة لأنه يجعلها تعمل بطاقة أكبر وتستهلك كهرباء اكثر.

- ترك مسافة خلف الثلاجات من 10-15 سم لزيادة مجال التهوية لأنابيب التبريد والضاغط مما يسهم فى تقليل استهلاك الكهرباء، وينصح كذلك بترك مسافات عن اليمين واليسار لا تقل عن 5 سم.

أما الاستخدام الأمثل للمكواة الكهربائية لترشيد الاستهلاك؟

1- تجميع الملابس المراد كيها مرة واحدة أو مرتين أسبوعيا وذلك لان استهلاك الكهرباء سيكون أوفر من استهلاك الكهرباء يوميًا.

2- نبدأ بالجينز والملابس التي تحتاج حرارة عالية ثم الملابس القطنية وبعد ذلك فصل المكواه واستغلال الحرارة في كي الملابس الحريرية والأقمشة الأخرى التي لا تحتاج حرارة عالية.

3- استخدام المكواه البخارية يساعد علي كي الملابس أسرع واستهلاك كهرباء أقل.