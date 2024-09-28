«مودرن سبورت» يهنئ الزمالك بالتتويج بالسوبر الإفريقي

هنأ نادي مودرن سبورت برئاسة الدكتور وليد دعبس، مجلس إدارة الزمالك بقيادة الكابتن حسين لبيب، بالتتويج بكأس السوبر الإفريقي، بعد الفوز على غريمه التقليدي الأهلي.

وقدم نادي مودرن التهنئة في بيان له على صفحته الرسمية قائلًا: مجلس إدارة نادى مودرن سبورت برئاسة الدكتور وليد دعبس يهنئ مجلس إدارة نادى الزمالك وجهازه الفني واللاعبين وجماهيره العريضة بمناسبة تتويجه بلقب كأس السوبر الإفريقي.

وحصد الزمالك لقب كأس السوبر الإفريقي على حساب الأهلي في المباراة التي أقيمت على استاد المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية.