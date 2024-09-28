إعلام عبري: صفارات الإنذار تدوي في صفد ومحيطها

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، أن صفارات الإنذار تدوي في صفد ومحيطها، جراء الاستهدافات التي شنها حزب الله اللبناني.

واستهدف الطيران الحربي الإسرائيلي بلدتي معركة والبرج الشمالي في جنوب لبنان، ويواصل الجيش الإسرائيلي شن هجمات مكثفة على جنوب لبنان.

وشن طيران الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات استهدفت ضاحية بيروت الجنوبية، وأضافت هيئة البث الإسرائيلية، أن الطيران الإسرائيلي هاجم مخازن أسلحة تابعة لحزب الله في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية.

كما أعلن حزب الله اللبناني، أن مقاتليه تمكنوا من قصف مدينة صفد المحتلة بصليات صاروخية ردًا على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين، بالإضافة إلى قصف مستعمرة ساعر بصلية صاروخية، وأيضا قصف مستعمرة "كرمئيل" بصليات صاروخية كبيرة.