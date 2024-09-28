التصريح بدفن جثمان طفل سقط من أعلى سيارة نقل بحلوان

صرحت النيابة العامة بحلوان، بدفن جثمان طفل، لقي مصرعه بعد سقوطه من أعلى سيارة نقل، أثناء قيامه باللهو فوقها، بعدما تبين عدم وجود شبهة جنائية حول الوفاة.

وردت إشارة من مستشفى اليوم الواحد، لضباط مباحث قسم شرطة حلوان، مفادها استقبال جثمان طفل عمره 8 سنوات طالب ومقيم - كفر العلو - دائرة القسم، توفي مُتأثرًا بإصابته بنزيف داخلي بالمخ وكدمات متفرقة بالجسد.

بالانتقال وسؤال والده 69 سنة يعمل حدادًا ومقيم بذات العنوان، قرر بأنه حال لهو نجله أمام العقار سكنهما قام بالتشبث بإحدى سيارات النقل تصادف سيرها إلا أنه اختل توازنه، وسقط أرضًا نتج عن ذلك إصابته المُنوه بها، والتي أودت بحياته، ولم يتهم أو يشتبه في وفاته جنائيًا.