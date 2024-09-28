بايدن يوجه بتقييم وتعديل وضع القوات الأمريكية في الشرق الأوسط

أعلن البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن وجه فريق الأمن القومي بضمان اتخاذ السفارات الأمريكية في المنطقة، كافة التدابير الاحترازية.

وأضاف، أن بايدن مستعد لإجراء تعديلات على الانتشار العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط حسبما يقتضي الأمر.

ومنذ قليل، هاجم الطيران الحربي الإسرائيلي عدة مناطق في الضاحية الجنوبية لبيروت، وقالت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي هاجم مخازن تابعة لحزب الله في ضاحية بيروت.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أن هناك إصابات مباشرة بالصواريخ في عدد من المباني بمدينة صفد نتيجة القصف المتكرر من حزب الله اللبناني.