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السبت 28 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

السوبر الإفريقي.. «عواد»: توقعت المشاركة وصد ركلة جزاء

محمد عواد حارس مرمى
محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم
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أعرب محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن سعادته بتتويج فريقه بلقب كأس السوبر الإفريقي على حساب الأهلي في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد المملكة أرينا.

وقال «عواد» في تصريحات للمركز الإعلامي بعد المباراة: "كنت أتوقع المشاركة في المباراة قبل حدوث أي أمور خاصة بمحمد صبحي، والذي أتمنى له الشفاء العاجل، ونقلت ذلك لزملائي شيكابالا وعمر جابر وأحمد مصطفى "زيزو" وعدد من اللاعبين".

وأضاف: "توقعت أن تصل المباراة إلى ركلات الترجيح،كما توقعت التصدي لأكثر من ركلة ترجيح".

وتابع الحارس قائلًا:" "حققنا فوزًا مستحقًا في لقاء السوبر الإفريقي، وجماهير الزمالك هي اللاعب رقم واحد وتستحق الكثير".

واختتم عواد تصريحاته قائلًا: "فيما يخص موضوع تجديد عقدي، بعض الجماهير فهمت الأمر بشكل جعلها تغضب مني،  منذ شهر يناير طلبت التجديد وأخطرت مجلس إدارة النادي بذلك وانتظرت لحين جاهزية النادي، وقبل توقيعي تواصلت مع المسؤولين وطلبت منهم أن ننهي الأمور ووقعت على العقود".

وتوج فريق  الزمالك ببطولة كأس السوبر الإفريقي بعد الفوز على الأهلي 4-3  بركلات الترجيح، في المباراة التي أقيمت باستاد المملكة أرينا في الرياض بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

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