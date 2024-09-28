إعلام لبناني: الجيش الإسرائيلي يهاجم الضاحية الجنوبية لبيروت

أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم السبت، أن الجيش الإسرائيلي بدأ في استهداف مربعات ومناطق طلب إخلاءها في ضاحية بيروت.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، أن الجيش الإسرائيلي هاجم مخازن حزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت.

ومنذ قليل، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أن هناك إصابات مباشرة بالصواريخ في عدد من المباني بمدينة صفد نتيجة القصف المتكرر من حزب الله اللبناني.

كما أعلن حزب الله اللبناني، أن مقاتليه تمكنوا من قصف مدينة صفد المحتلة بصليات صاروخية ردًا على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين، بالإضافة إلى قصف مستعمرة ساعر بصلية صاروخية، وأيضا قصف مستعمرة "كرمئيل" بصليات صاروخية كبيرة.