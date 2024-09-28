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السبت 28 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

نائب محافظ قنا يتابع تنفيذ أنشطة مبادرة «بداية جديدة» لبناء الإنسان بقرية بخانس.. صور

مبادرة بداية جديدة
مبادرة بداية جديدة بقنا
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تابع الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، جهود الأجهزة الشريكة في تنفيذ الأنشطة الخاصة بالمبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الانسان بقريه بخانس التابعة لمركز أبوتشت.

حيث شاركت مديرية الصحة والسكان بعدد من القوافل الطبية استهدفت 1250 مواطن، فيما نفذت مديرية التموين قوافل بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة، وتلقي طلبات تصحيح البطاقات التموينية لعدد 200 أسرة، ونفذت مديرية الشباب والرياضة أنشطة رياضيه استهدفت 156 شاب وفتاة.

وشاركت مديرية الأوقاف بعدد من القوافل والندوات التوعوية استهدفت 200 مواطن، ونظم فرع المجلس القومي للمرأة بقنا، عدد من الندوات التثقيفية لتنمية الاسرة المصرية عن مناهضة العنف ضد المرأة لعدد 50 سيدة.

كما قامت مديرية القوى العاملة بتسجيل أسماء الشباب الراغبين في إيجاد فرص عمل من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة، وذوي الهمم، وكذا تسجيل الراغبين في التدريب المهني علي مهن مختلفة، وعقد ندوة في مجال السلامة والصحة المهنية بشأن "مخاطر الحريق" والتى استفاد منها 64 مواطنا، ونظمت مديرية الزراعة، ندوة إرشادية زراعية لعدد 100 مزارع.

وقامت مديرية التضامن الاجتماعي بتلقي طلبات تكافل وكرامة، وبطاقات الخدمات المتكاملة، فضلا عن تنفيذ ندوات وبرامج توعوية عن مشروعات التمكين الاقتصادي، وتنمية الأسرة والتى استفاد منها 1100 مواطن.

كما نظمت وحدة السكان عدد من الندوات التثقيفية استفاد منها 100 مواطن.

كما قامت مديرية التربية والتعليم بعقد عدد من الندوات والفعاليات استهدفت 68 مواطنا، ونظمت هيئة قصور الثقافة ندوات ثقافية استفاد منها 45 مواطنا.

كما نظمت مكتبة مصر العامة أنشطة ترفيهيه وثقافيه استفاد منها 385 طفل وشاب، ونظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ندوة توعيه عن ترشيد استهلاك المياه والمحافظة على شبكات الصرف الصحي لعدد 200 مواطن.

كما شاركت مديرية الطب البيطري بتنظيم قوافل بيطرية وندوات إرشادية لعدد 409 مواطن.

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