فلسطين.. إصابات جراء استهداف الاحتلال خيام النازحين في مواصي برفح الفلسطينية

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السبت، بوجود إصابات جراء استهداف الجيش الإسرائيلي خيام النازحين في مواصي بمدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة.

ومنذ قليل، قالت مصادر محلية فلسطينية، أن هناك شهداء وإصابات بقصف الاحتلال الإسرائيلي لمنزل بحي النصر شمال رفح الفلسطينية جنوب القطاع.

وأمس الجمعة، اعتدى مستعمرون، على مواطن بالضرب وكسروا مركبته، قرب نبع العوجا شمال مدينة أريحا، ما أدى لإصابته بجروح ورضوض.

كما استشهد 13 مواطنا فلسطينيا بينهم أطفال، في قصف لطيران ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي على عدة مناطق في قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية ومسعفون، إن طفلين استشهدا بقصف مدفعية الاحتلال منزلًا لعائلة "عوض" في بلدة الفخاري شرق مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.