إعلام عبري: إصابات مباشرة بالصواريخ في عدد من المباني بمدينة صفد

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، أن هناك إصابات مباشرة بالصواريخ في عدد من المباني بمدينة صفد نتيجة القصف المتكرر من حزب الله اللبناني.

وقال إعلام لبناني، أن الغارات الإسرائيلية دمرت 7 مباني سكنية في المكان المستهدف في حارة حريك طلعة العاملية.

وقالت هيئة الدفاع المدني اللبنانية، أنه تم انتشال 8 شهداء من المكان المستهدف في ‫الضاحية، وأضاف، أن هناك عدد من المفقودين مازلوا تحت الأنقاض.

كما أعلن حزب الله اللبناني، أن مقاتليه تمكنوا من قصف مدينة صفد المحتلة بصليات صاروخية ردًا على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين، بالإضافة إلى قصف مستعمرة ساعر بصلية صاروخية، وأيضا قصف مستعمرة "كرمئيل" بصليات صاروخية كبيرة.