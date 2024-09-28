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السبت 28 سبتمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

باريس سان جيرمان يقهر رين ويتصدر الدوري الفرنسي

مباراة باريس سان
مباراة باريس سان جيرمان ضد رين
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قهر فريق باريس سان جيرمان، ضيفه رين بثلاثية مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء الجمعة على ملعب حديقة الأمراء، في إطار منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الفرنسي.

تقدم باريس سان جيرمان على رين في الشوط الأول بهدف للا شيء، سجله برادلي باركولا في الدقيقة 30.

وأضاف لي كانج إن الهدف الثاني في الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 58، قبل أن يعود باركولا بالهدف الثاني له والثالث لفريق باريس سان جيرمان.

بينما جاء هدف رين الوحيد في اللقاء، عن طريق أرنود كاليموندو في الدقيقة 75 من ركلة جزاء، ليفوز باريس سان جيرمان على رين بنتيجة 3-1.

باريس سان جيرمان يعود للانتصارات ويتصدر الدوري الفرنسي

وبهذا الفوز، عاد باريس سان جيرمان إلى طريق الانتصارات، بعدما تعثر في الجولة الماضية في الدوري الفرنسي أمام ريمس بالتعادل 1-1.

وبتلك النتيجة، تصدر باريس سان جيرمان جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 16 نقطة، بفارق 3 نقاط عن أولمبيك مارسيليا الوصيف حتى الآن، والذي يواجه ستراسبورج في نفس الجولة، فيما تجمد رصيد رين عند 7 نقاط في المرتبة الثامنة.

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