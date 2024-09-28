قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم بلدة عزون شرق قلقيلية بالضفة المحتلة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية اليوم السبت، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحم بلدة عزون شرق قلقيلية بالضفة المحتلة بعدد من الآليات العسكرية التي جابت شوارع البلدة.

وأغلقت قوات الاحتلال، حاجزي تياسير والحمرا المؤديين إلى مناطق الاغوار، ورفض جنود الاحتلال مرور جميع المركبات المتواجدة على الحاجزين.

وأمس الجمعة، اعتدى مستعمرون، على مواطن بالضرب وكسروا مركبته، قرب نبع العوجا شمال مدينة أريحا، ما أدى لإصابته بجروح ورضوض.

كما استشهد 13 مواطنا فلسطينيا بينهم أطفال، في قصف لطيران ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي على عدة مناطق في قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية ومسعفون، إن طفلين استشهدا بقصف مدفعية الاحتلال منزلًا لعائلة عوض في بلدة الفخاري شرق مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.