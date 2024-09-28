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السبت 28 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

ميلان ينقض على صدارة الدوري الإيطالي مؤقتًا بثلاثية أمام ليتشي

ميلان
ميلان
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واصل فريق ميلان انتصاراته في بطولة الدوري الإيطالي، بالفوز على ضيفه ليتشي بثلاثية نظيفة، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء الجمعة على ملعب سان سيرو، ضمن منافسات الجولة السادسة من «السيري آ».

وفاز ميلان على ليتشي، ليحقق الانتصار الثالث على التوالي في بطولة الدوري الإيطالي بالموسم الجاري 2024-2025.

سجل المهاجم الإسباني ألفارو موراتا الهدف الأول للروسونيري في الدقيقة 38 من صناعة الظهير الأيسر ثيو هيرنانديز.

ثيو هيرنانديز يعادل رقم باولو مالديني

وبدوره، أحرز ثيو هيرنانديز الهدف الثاني في الدقيقة 41، ليحقق رقمًا قياسيًا بهذا الهدف، وهو معادلة أسطورة نادي ميلان بـ29 هدفًا باولو مالديني كأكثر مدافع تسجيلًا للأهداف في تاريخ النادي العريق.

واختتم الأمريكي كريستيان بوليسيتش الثلاثية في الدقيقة 43، لينتهي الشوط الأول بهذه النتيجة، ويحافظ ميلان على نظافة شباكه في الشوط الثاني، الذي شهد حالة طرد في صفوفه، حيث حصل البديل دافيد بارتيساجي على البطاقة الحمراء المباشرة في الدقيقة 80.

وبتلك النتيجة، انقض ميلان على صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي مؤقتًا برصيد 11 نقطة، بينما تجمد رصيد ليتشي عند 5 نقاط في المركز السابع عشر.

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