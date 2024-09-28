الأنبا بولا يلتقي مطران إيبارشية ناشفيل

التقى مساء الجمعة، الأنبا بولا شفيق، مطران إيبارشية الإسماعيلية ومدن القناة وتوابعها للأقباط الكاثوليك، والزائر الرسولي لأمريكا وكندا، سيادة المطران مارك إسبالدنج، مطران إيبارشية ناشفيل، وذلك بمقر المطرانية.

حضر اللقاء الأب سعيد لوقا، راعي كنيسة أم الرحمة للأقباط الكاثوليك، بناشفيل، حيث بدأت الزيارة بالتعارف المتبادل بين الحضور.

كذلك، شكر الأنبا بولا، مطران إيبارشية ناشفيل، على كافة سبل الاهتمام والدعم، المقدم لكنيستنا بناشفيل، داعيًا إياه لزيارة مصر، للتعرف على أجوائها، وحضارتها العريقة.

وفي ختام اللقاء، أهدى الأنبا بولا هدية تذكارية إلى المطران مارك إسبالدنج، ملتقطين سويًا الصورة الختامية للزيارة.