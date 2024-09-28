بعد السوبر الأفريقي.. جوميز يضع ثاني ألقابه في حقيبته مع الزمالك

تُوج البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لنادي الزمالك، بثاني ألقابه القارية وفي تاريخه مع القلعة البيضاء، بعد التتويج بالسوبر الإفريقي على حساب الغريم التقليدي النادي الأهلي، بركلات الجزاء، بعد انتهاء الوقت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وانتهت المباراة التي جمعت قطبي الكرة المصرية والأفريقية بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، على ملعب المملكة أرينا، الا أن الزمالك حسم المواجهة بركلات الجزاء.

وبهذا اللقب، توج البرتغالي جوميز بثاني ألقابه مع الزمالك، بعد التتويج بكأس الكونفدرالية الأفريقية، على حساب نهضة بركان المغربي.

وجاءت بطولات جوزيه جوميز مع الزمالك خلال مسيرته حتى الآن، كالتالي:

- كأس الكونفدرالية الإفريقية

- السوبر الإفريقي