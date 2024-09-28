بوروسيا دورتموند يقلب الطاولة على بوخوم في مباراة مثيرة

في مباراة شهدت تقلبات مثيرة، استعاد نادي بوروسيا دورتموند توازنه في الدوري الألماني، وذلك بعدما قلب تأخره بهدفين دون رد إلى فوز كبير على ضيفه بوخوم بنتيجة 4-2.

استضاف فريق بوروسيا دورتموند، نظيره بوخوم، مساء الجمعة، على ملعب سيجنال إيدونا بارك، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الألماني.

بوروسيا دورتموند ينهض من كبوته في الدوري الألماني

وبهذا الفوز، رفع بوروسيا دورتموند رصيده إلى 10 نقاط، ليحتل وصافة جدول ترتيب الدوري الألماني بفارق نقطتين عن بايرن ميونخ المتصدر.

وعلى الجانب الآخر، تجمد رصيد بوخوم عند نقطة وحيدة، ليقبع في المركز السابع عشر قبل الأخير من البوندسليجا.

بدأ الشوط الأول بشكل مثالي لفريق بوخوم، حيث تمكن من التقدم بهدفين سجلهما ماتيوس بيرو وداني دي ويت في الدقيقتين 16 و21 على التوالي.

ولم يستسلم دورتموند، ونجح في تقليص الفارق قبل نهاية الشوط الأول بهدف سجله سيرو جيراسي في الدقيقة 44.

وفي الشوط الثاني، زادت الإثارة في المباراة، حيث تمكن إيمري تشان من إدراك التعادل لأسود الفيستفاليا من ركلة جزاء في الدقيقة 62.

بعدها، واصل بوروسيا دورتموند الضغط على دفاع بوخوم، ونجح جيراسي في تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 75، قبل أن يختتم فليكس نيمتشا الرباعية في الدقيقة 81، ليقلب بوروسيا دورتموند الطاولة على ضيفه بوخوم بنتيجة 4-2.