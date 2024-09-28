الدوري السعودي.. اتحاد جدة يكرم ضيافة الخليج في غياب محمد شريف

أكرم فريق اتحاد جدة، مساء الجمعة، ضيافة نظيره الخليج بالفوز عليه برباعية مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعت بينهما على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، في إطار منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

خاض اتحاد جدة مباراة الخليج بتشكيل هجومي، حيث دفع المدرب الفرنسي لوران بلان بالرباعي كريم بنزيما، ستيفن بيرجوين، موسى ديابي، وحسام عوار.

في المقابل، غاب المهاجم المصري محمد شريف عن اللقاء للإصابة، حيث يعاني مهاجم الأهلي السابق من مزق في العضلة الأمامية، ومن المتوقع أن يبتعد عن الملاعب لمدة 3 أسابيع أخرى.

أهداف مباراة اتحاد جدة ضد الخليج

افتتح خالد ناري التهديف في اللقاء مبكرًا، ليتقدم للخليج على الاتحاد منذ الدقيقة الخامسة حتى نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، كشر اتحاد جدة عن أنيابه بأربعة أهداف متتالية، بدأها كريم بنزيما في الدقيقة 49، ثم أضاف حسام عوار الهدف الثاني في الدقيقة 56.

وعزز الهولندي ستيفن بيرجوين تقدم العميد بهدف ثالث في الدقيقة 68، قبل أن يختتم حامد الغامدي الرباعية في الدقيقة 90+5.

وبتلك النتيجة، تصدر اتحاد جدة جدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن) مؤقتًا برصيد 12 نقطة، فيما تجمد رصيد الخليج عند 4 نقاط في المركز الثالث عشر.