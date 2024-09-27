ads
السبت 28 سبتمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

وزير الخارجية الكويتي ورئيس معهد السلام الدولي يبحثان القضايا بالشرق الأوسط

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

بحث وزير الخارجية الكويتي، عبدالله اليحيا، مع رئيس معهد السلام الدولي الأمير زيد بن رعد الحسين القضايا التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، والتطورات الراهنة في قطاع غزة وتبادل الرؤى والأفكار حول أطر مواجهة التهديدات التي تحيط المنطقة ومناقشة التحركات الدولية في هذا الإطار.

وأشارت الخارجية في بيان إلى أنه تم أيضا بحث أطر تعزيز التعاون بين معهد سعود الناصر الصباح الدبلوماسي الكويتي ومعهد السلام الدولي في برامج تدريبية مشتركة وتبادل المعلومات والخبرات في إطار نشاطات المعهدين.

وزير الخارجية الكويتي الشرق الأوسط معهد السلام الدولي