وزير الخارجية الكويتي ورئيس معهد السلام الدولي يبحثان القضايا بالشرق الأوسط

بحث وزير الخارجية الكويتي، عبدالله اليحيا، مع رئيس معهد السلام الدولي الأمير زيد بن رعد الحسين القضايا التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، والتطورات الراهنة في قطاع غزة وتبادل الرؤى والأفكار حول أطر مواجهة التهديدات التي تحيط المنطقة ومناقشة التحركات الدولية في هذا الإطار.

وأشارت الخارجية في بيان إلى أنه تم أيضا بحث أطر تعزيز التعاون بين معهد سعود الناصر الصباح الدبلوماسي الكويتي ومعهد السلام الدولي في برامج تدريبية مشتركة وتبادل المعلومات والخبرات في إطار نشاطات المعهدين.