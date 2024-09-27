أوباميونج يقود القادسية لإسقاط أهلي جدة في الدوري السعودي

قاد المخضرم الجابوني بيير إيمريك أوباميونج، فريقه القادسية للفوز على أهلي جدة بهدف للا شئ، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الجمعة على ملعب استاد الأمير محمد بن فهد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

دخل أهلي جدة اللقاء بتشكيل هجومي مكون من، إيفان توني، روبرتو فيرمينو، رياض محرز وفراس البريكان.

مباراة أهلي جدة ضد القادسية

وبالرغم من سيطرة أهلي جدة على مجريات اللعب، إلا أن أوباميونج خطف الثلاث نقاط لفريق القادسية، وسط استحواذ الراقي على الكرة في أغلب الأوقات.

انتهى الشوط الأول بتقدم القادسية بهدف للا شئ، سجله أوباميونج من ركلة جزاء في الدقيقة 43، قبل أن يحافظ أصحاب الأرض على هذا التقدم في الشوط الثاني، رغم كل محاولات أهلي جدة لتعديل النتيجة، التي كانت أبرزها كرة المهاجم الإنجليزي إيفان توني، التي ارتطمت بالعارضة.

وبتلك النتيجة، ارتقى القادسية إلى المرتبة الرابعة في جدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن) برصيد 10 نقاط، بينما تجمد رصيد أهلي جدة عند 7 نقاط في المركز السابع.