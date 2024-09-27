ترامب يدعو لمقاضاة «جوجل» ويتهمها بـ«التحيز» لصالح هاريس

دعا الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليوم، إلى مقاضاة محرك البحث العالمي «جوجل» جنائيا بسبب ما أسماه المرشح الرئاسي الجمهوري «تحيز المنصة العالمية تجاه منافسته في الانتخابات نائبة الرئيس كامالا هاريس في نتائج البحث عبر الإنترنت»، وفقا لما نشره موقع CNBC باللغة الإنجليزية.

وكتب ترامب، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أنه «إذا لم تقاضي وزارة العدل (جوجل) بسبب هذا "التدخل الصارخ» في الانتخابات، قسيطلب مقاضاتها حالة فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية".

ويبدو أن طلب ترامب لمقاضاة (جوجل) هو تفاعله مع دراسة جديدة أجراها مركز أبحاث وسائل الإعلام اليميني، والتي زعمت أن نتائج محرك بحث «جوجل» تميل إلى إظهار مقالات إخبارية يفترض أنها إيجابية للديمقراطية «هاريس» قبل موقع حملة ترامب نفسه عندما يبحث المستخدم عن سباق دونالد ترامب الرئاسي 2024.

وفي منشور له على منصة Truth Social للتواصل الاجتماعي، كتب ترامب: «لقد تبين أن (جوجل) استخدمت بشكل غير قانوني نظاما لكشف وعرض القصص السيئة فقط عن دونالد ترامب، وبعضها تم اختلاقه لهذا الغرض، وفي الوقت نفسه، تكشف فقط عن القصص الجيدة عن المنافسة كامالا هاريس».

في وقت سابق من هذا الأسبوع، قال برنت بوزيل، مؤسس MRC، لقناة Fox News Digital إن «جوجل» تحاول ترجيح كفة كامالا هاريس، على حد قوله.