أوكرانيا: إصابة 17 شخصًا في هجمات روسية على إقليم "خيرسون"

أصيب سبعة عشر شخصا، بينهم طفلان، بجروح جراء قصف شنته القوات الروسية على إقليم "خيرسون"، جنوبي أوكرانيا.

وقال مكتب المدعي العام في الإقليم، في تصريح نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية اليوم /الجمعة/، إن سبعة عشر شخصًا، بينهم طفلان، أُصيبوا بجروح متفاوتة الخطورة جراء قصف شنته القوات الروسية على الإقليم الليلة الماضية، وذلك بعد أن استهدف الجيش الروسي الإقليم بطائرات بدون طيار وقنابل جوية ومدفعية".

وأضاف أنه "وفقا لتحقيقات السلطات المحلية؛ فإن القوات الروسية تواصل تنفيذ العديد من الهجمات على الأراضي المحتلة في "خيرسون" باستخدام أنواع مختلفة من الأسلحة، مما أسفر عن إصابة 17 شخصا، الليلة الماضية، من بينهم طفلان"، واصفا إصابات البعض بالخطيرة، والتي وصلت إلى بتر الأطراف.