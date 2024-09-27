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الجمعة 27 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

جنوب لبنان يمطر إسرائيل بالصواريخ.. الدفعة الثالثة تسقط على صفد

حزب الله
حزب الله
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شهد شمال إسرائيل موجة كبيرة من الصواريخ انطلقت من جنوب لبنان، وصلت إلى 3 رشقات متتالية استهدفت الجليل الأعلى، دون وقوع إصابات، وفقًا لتقارير عبرية.

و أعلن حزب الله قصف مدينة صفد المحتلة بالصواريخ، دون تعليق حتى الآن على الأنباء المتداولة بشأن استهداف الأمين العام للحزب حسن نصر الله.

و أوضحت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن الصواريخ انفجرت في مناطق مفتوحة في مدينة صفد، بعد القصف الأخير الذي استهدف المدينة ومحيطها.

و أكدت "نجمة داود الحمراء" أن لم يبلغ عن وقوع إصابات نتيجة لإطلاق النار، وجرى التحقيق في بلاغ عن إصابة مباشرة.

و أفادت تقارير عبرية بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن حالة الاستنفار، خوفًا من رد حزب الله اللبناني بعد القصف الذي شنه طيران الاحتلال على الضاحية الجنوبية لحزب الله اللبناني.

و أوضحت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن رئيس الأركان أكد أن الجيش في حالة استعداد قصوى في الهجوم والدفاع في جميع القطاعات، استعدادًا لرد حزب الله اللبناني.

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