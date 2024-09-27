الزمالك يقهر الأهلي ويتوج بطلا للسوبر الأفريقي للمرة الخامسة

توج فريق الزمالك بكأس السوبر الأفريقي على حساب الاهلي بركلات الترجيح بنتيجة 4-3 بعد التعادل بهدف في الوقت الأصلي للمباراة التي أقيمت على ملعب المملكة آرينا في العاصمة السعودية الرياض.

وحقق الزمالك لقب السوبر الإفريقي للمرة الخامسة في تاريخه .

تقدم الأهلي بهدف اللاعب الفلسطيني وسام أبو علي من ضربة جزاء في الدقيقة 43 وجاي هدف الزمالك عن طريق ناصر منسي في الدقيقة 77.

تشكيل الأهلي

أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي التشكيل الذي يخوض به مواجهة الزمالك في السوبر الأفريقي الذي يجمعهما على ملعب المملكة آرينا في العاصمة السعودية الرياض.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : محمد هاني ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ويحيى عطية الله

خط الوسط : إمام عاشور ومروان عطية وأكرم توفيق

خط الهجوم : حسين الشحات وبيرسي تاو ووسام أبو علي.

تشكيل الزمالك

وأعلن البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك، تشكيل فريقه الرسمي، والذي سيخوض به نهائي السوبر الإفريقي، أمام الأهلي، وجاء كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - حسام عبدالمجيد - محمود بنتايك.

خط الوسط: عبدالله السعيد - ناصر ماهر - دونجا.

خط الهجوم: أحمد زيزو - سيف الجزيري - مصطفي شلبي.