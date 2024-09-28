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السبت 28 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

اندلاع حريق في منزل بالقليوبية دون خسائر بشرية.. صور

حريق منزل
حريق منزل
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نشب حريق، أمس الجمعة، في منزل بقرية قرقشندة دائرة مركز شرطة طوخ، دون وقوع أي خسائر بشرية، وتحرر محضر بالواقعة، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تلقى الرائد محمد رجب شحات رئيس وحدة الحماية المدنية في طوخ، بلاغًا بنشوب حريق في منزل بقرية قرقشندة دائرة مركز طوخ.

جرى إخطار اللواء عبد الفتاح القصاص مدير أمن القليوبية، وانتقلت سيارة إطفاء ترسا وتم السيطرة على النيران ومنع امتدادها للمنازل المجاورة.

بالمعاينة والفحص تبين أن الحريق اندلع في منزل مكون من دور أرضى على مساحة 350 متر بالطوب الأحمر والطين ومسقوف بالخشب بقرية قرقشندة، وجرى السيطرة على الحريق دون وقوع أي خسائر بشرية.

حريق منزل

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السيطرة على الحريق السيطرة علي النيران اندلاع حريق في منزل نشوب حريق في منزل مركز طوخ الحماية المدنية مدير أمن القليوبية