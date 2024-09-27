القناة 12 الإسرائيلية: زينب نصر الله قتلت في غارات بيروت وتقديرات بوفاة حسن نصر الله

أعلنت الإذاعة الإسرائيلية مقتل زينب نصر الله، ابنة الأمين العام لحزب الله، في الغارات التي شهدتها بيروت اليوم.

و ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن التقديرات لدى القيادة الأمنية الإسرائيلية تشير إلى أن الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله لم يعد على قيد الحياة، دون تأكيد من الحزب أو أي مصدر لبناني حتى الآن.

وكان الجيش الإسرائيلي قد شن، مساء الجمعة، غارات عنيفة على الضاحية الجنوبية بالعاصمة اللبنانية بيروت.

وقال الجيش إنه شن غارات جوية واسعة النطاق على المقر العسكري الرئيسي لحزب الله في بيروت.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن المستهدف كان الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله.

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية بمقتل شخصين وجرح 76 آخرين في حصيلة أولية إثر ما سمته العدوان الإسرائيلي على حارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت.

و أكدت أن رفع الأنقاض مستمر في مكان الغارات بالضاحية، مما يرجح ارتفاع عدد الإصابات.