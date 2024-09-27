مع انطلاق موسم الدراسة.. روجينا تشارك جمهورها صورة نادرة

نشرت الفنانة روجينا على صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، صورة نادرة لها أثناء رحلة دراسية فى المعهد العالي للفنون المسرحية.

وعلقت على الصورة "سنة أولى فى معهد فنون مسرحية

اول رحله فى المعهد بعد شهر من الدراسة

قيمه الاشتراك ١٥جنيه والدكتورة سميرة محسن كانت المشرفة على الرحلة"

منشور الفنانة روجينا

وتابعت الفنانة روجينا "ا

الصوره دى تجمع ٣نجوم

نجم فى فن الديكور

نجمين من اهم نجوم الوطن العربى، ياترى عرفتوا مين الثلاث نجوم؟"

تفاعل الجمهور ورواد السوشيال ميديا والمتابعين بشكل كبير مع الصورة، وأشادوا بذكريات هذا الجيل.

شاركت الفنانة روجينا فى العديد من الأعمال الفنية، وخلال السنوات الأخيرة قدمت عدد من البطولات الدرامية أبرزها "بنت السلطان، انحراف، ستهم، سر إلهي".