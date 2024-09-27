حزب الله يعلن استهداف بلدتي كرمئيل وساعر في شمال فلسطين بصواريخ

أعلن حزب الله اللبناني في بيان له عن استهداف مستعمرة "كرمئيل" في شمال فلسطين بصليات صاروخية كبيرة، دعمًا لشعب فلسطين في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته، ودفاعًا عن لبنان وشعبه.

وأكد البيان أن هذا القصف جاء ردًا على "الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين".

وكان الجيش الإسرائيلي قد شن، مساء الجمعة، غارات عنيفة على الضاحية الجنوبية بالعاصمة اللبنانية بيروت.

وقال الجيش إنه شن غارات جوية واسعة النطاق على المقر العسكري الرئيسي لحزب الله في بيروت.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن المستهدف كان الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله.