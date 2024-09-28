إزالة 10 حالات تعدِِ على الأراضي الزراعية.. والقبض على 3 أشخاص اعترضوا حملات الإزالة بالفيوم

شدد الدكتور أسامة دياب وكيل وزارة الزراعة بالفيوم على جهاز حماية الأراضي بالمديرية برئاسة المهندسة وسام البحيري مدير إدارة حماية الأراضي، وعلى مديري الإدارات الزراعية بالمراكز؛ بالمتابعة المستمرة ورصد أي حالات تعدٍّ على الأرض الزراعية وإزالتها في المهد، وبالإزالة الفورية لمختلف صور التعديات على الأراضي الزراعية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين حفاظ على الرقعة الزراعية التي هي عصب الاقتصاد القومي.

وشنت الإدارة الزراعية بمركز يوسف الصديق بالفيوم برئاسة المهندسة سارة معوض مدير عام الإدارة يرافقها المهندس أحمد فتحي رئيس قسم جهاز حماية الأراضي، والجهات المسؤولة، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بدائرة المركز.

أزالت الحملة حالتي تعدٍّ بالبناء على الأراضي الزراعية بناحية المشرك قبلي، كما أزالت 5 حالات لـ5 أزراب ناحية عزبة ذكي صالح، وأيضا تم مصادرة مقطورتين محملتين بالبلوك الأبيض بمعاونة الوحدة المحلية، وأيضا إزالة حالة تعدي بقرية الثلاثمائة بمعاونة الوحدة المحلية بالشواشنة.

كما تم التحفظ والقبض على أصحاب 3 حالات بقرية الثلاثمائة لاعتراضهم الحملات والتعدي على موظف أثناء عمله بإزالة المخالفة وتسليمهم لمركز شرطة الشواشنة.

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