إعلام لبناني: رشقة صاروخية ثالثة تستهدف شمالي الأراضي المحتلة

أفادت وسائل إعلام لبنانية بإطلاق رشقة صاروخية ثالثة متوسطة المدى تجاه شمالي الأراضي المحتلة.

وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن الاحتلال الإسرائيلي قد شن غارات على بلدة بعدران في قضاء الشوف بجبل لبنان.

كما أفادت وكالة الأنباء اللبنانية أن جيش الاحتلال قد شن أيضا غارات على مواقع في محيط الهرمل شمال شرقي لبنان.

وأكد الجيش الإسرائيلي أنه يواصل قصف أهداف لحزب الله في لبنان، بحسب ما ذكرت "سكاي نيوز" في نبأ عاجل.

وأوردت "رويترز" نقلا عن مسؤول إسرائيلي، قوله أن: "إسرائيل تهدف إلى تدمير نحو نصف قدرات حزب الله الصاروخية والمدفعية وهذا ما فعلناه."