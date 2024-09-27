المرشد الإيراني يدعو لاجتماع طارئ للمجلس الأعلى للأمن القومي بعد غارات إسرائيل على بيروت

أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلًا عن مسؤولين بأن المرشد الإيراني دعا إلى اجتماع طارئ للمجلس الأعلى للأمن القومي بعد استهداف إسرائيل لمقر حزب الله في لبنان.

و أثار استهداف الجيش الإسرائيلي للمقر الرئيسي للحزب في بيروت تساؤلات حول مصير الأمين العام للحزب حسن نصر الله، فيما تضاربت الأنباء حول ذلك.

و شهدت الضاحية الجنوبية في بيروت سلسلة انفجارات عنيفة مساء الجمعة، مما أكد أن التصعيد الإسرائيلي على لبنان تطور إلى مستوى جديد من الخطورة.

و أكدت وكالة "تسنيم" الإيرانية نقلًا عن مصادر مطلعة أن حسن نصر الله والقيادي هاشم صفي الدين أحياء، فيما أشارت إذاعة الجيش الإسرائيلي نقلًا عن مصدر إلى احتمالية مقتل حسن نصر الله خلال الضربة على الضاحية الجنوبية.

و أكد موقع "أكسيوس" نقلًا عن مسؤول إسرائيلي رفيع أن هناك مؤشرات على أن نصر الله كان في موقع الهجوم وأن فرص خروجه حيًا ضئيلة.

و قالت هيئة البث الإسرائيلية نقلًا عن مسؤول إسرائيلي أن عواقب قصف المقر المركزي لحزب الله ومحاولة استهداف حسن نصر الله خطوة قد تؤدي إلى حرب إقليمية.