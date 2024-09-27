«ياللعار».. استياء في الإعلام الإسرائيلي من انسحاب وفود قبل خطاب نتنياهو

قالت دانا أبو شمسية مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، إنه كان هناك انقسام في الأراء بالشارع الإسرائيلي حول ذهاب رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو إلى الأمم المتحدة من عدمه، مشيرة إلى أن تلك الزيارة تم تأجيلها مرتين خلال الأسبوع الماضي، جراء التطورات الأمنية عند الحدود الشمالية، وكان مكتبه قد أصدر قرار بتأجيل سفره إلى يوم الأربعاء أي قبل يومين بسبب المشاورات الأمنية التي يعقدها في الكرياه في تل أبيب.

وأضافت «أبو شمسية» خلال رسالة على الهواء، أن عائلات المحتجزين الإسرائيليين كانوا يرفضون ذهاب نتنياهو إلى الأمم المتحدة، ويقولون إن الوقت غير مناسب لا لمنصات ولا إشادات بطولية، و يجب التركيز على ملف المحتجزين وإعادتهم عن طريق إبرام صفقة تبادل تلك الصفقة التي بدورها توقف التوترات على الحدود الشمالية.

وأوضحت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، أن صحيفة يديعوت أحرنوت قبل إلقاء نتنياهو كلمته في الأمم المتحدة، توقعت ما سيقوله نتنياهو، وقد تطابق توقعاتها مع كلمة رئيس الوزراء الإسرائيلي.

وتابعت: «أنه كان هناك تحرك لافت من قبل بعض الدبلوماسيين الذي غادرو القاعة قبل بدء الكلمة وعلى رأسهم الجانب الفلسطيني، نال اهتمام واسع في وسائل الإعلام الإسرائيلي».

وزادت بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية عنونت كلمة رئيس وزراء الاحتلال: «يا للعار انسحاب بعض الوفود والبعثات الدبلوماسية من أمام بنيامين نتنياهو».

وأردفت: نتنياهو كالعادة أدى نفس المسرحية وتبنى ذات المفاهيم وهاجم حزب الله وحماس، وزعم أنه انتصر في غزة و قضى على 23 كتبة من أصل 24 كتيبة تابعة لفصائل المقاومة، وأكد أن الحرب لن تنتهي، وأنه لا أفق للحديث عن وقف إطلاق النار مؤقت لمدة 21 يوم».