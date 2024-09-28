إحالة للتحقيق ومكافأة.. تفاصيل جولة وكيل «صحة الفيوم» على الوحدات الصحية بمركز طامية

قام الدكتور سامح العشماوي وكيل وزارة الصحة بمحافظة الفيوم، أمس الجمعة، جولات تفقدية مفاجأة على 7 وحدات صحية بنطاق إدارة طامية، وهي الفهمية، والكومي، ومنشأة الجمال، والمظاطلي، وفانوس، وسعد روبي بقصر رشوان، ضمن متابعته الميدانية المستمرة لمتابعة سير العمل في الوحدات الصحية، إذ أصدر العديد من القرارات بين نقل ومجازاة للمقصرين والمتغيبين عن العمل، ومكافأة المتميزين، وذلك ليكونوا عبرة وأسوة للبقية.

واستهل وكيل وزارة الصحة بالفيوم، جولته بتفقد سير العمل في الوحدة الصحية بقرية الفهمية، حيث تفقد الاستقبال، والتعقيم، والصيدلية، والأسنان والمعمل، وأمر بفحص دفاتر الحضور والانصراف، مقررًا تحويل المتغيبين دون إذن للتحقيق، كم أمر بخصم يومين من كاتب الوحدة لعدم التزامه بالتعليمات، كما لاحظ وكيل صحه الفيوم، وجود نفايات فى غير موضعها فنبه بالفصل الجيد للنفايات واتباع إجراءات مكافحة العدوى وأمر بتغيير رئيسة تمريض الوحدة لإهمالها.

وخلال جولته بالوحدة الصحية بقرية الكومي وتفقد الاستقبال والملفات ووجد الملفات غير مكتملة وغير مرقمة فأمر باستكمالها وترقيمها.

كما وجد الصيدلية مغلقة وغياب جميع الصيادلة فقرر سيادته إعادة توزيعهم خارج الإدارة لسد العجز بالإدارات الأخرى وتبين غياب الطبيبة أيضا فامر بإعادة توزيعها على وحدة أخرى داخل الإدارة.

ثم توجه بعدها الى وحدة منشاة الجمال وقام بتفقد الاستقبال والتطعيمات والأسنان وامر بإعادة توزيع أطباء الاسنان خارج الإدارة لتغيبهم عن العمل وذلك بالتنسيق مع إدارة الاسنان بالمديرية.

كما لاحظ وجود نفايات فى غير موضعها فأمر سيادته بتغيير رئيسة التمريض لإهمالها فى مهام عملها.

بعد ذلك توجه لوحدة المظاطلى وتفقد فيها الاستقبال وأمر بصرف مكافاة للممرضة سهر محمد عادل لكفاءتها العلمية، كما تفقد سيادته غرفة الملفات وتنظيم الأسرة والتطعيمات والأسنان ولم يجد سوى طبيبة واحدة وأمر بإعادة توزيع أطباء الأسنان المتغيبين

كما لاحظ بأن قائمة أسعار الخدمات غير محدثة طبقا للائحة الجديدة فامر بتحديثها.

ثم قام بالمرور المفاجئ على وحدة فانوس وامر بمجازاة الكاتب لعدم التزامه بتعليمات السيد الدكتور وكيل الوزارة وتفقد العيادة والصيدلية والاستقبال والتطعيمات والاسنان والمعمل والتعقييم ووجد الاوتوكلاف معطل فامر بالتواصل مع مديرة الصيانة الطبية بالمديرية لاصلاحه.

بعد ذلك توجه إلى وحدة سعد روبى ولاحظ وجود اعطال فى لمبات الكهرباء فامر بتغييرها وتفقد الملفات ووجدها غير مستكملة فامر باستكمالها كما وجد الصيدلية مغلقة فامر بإعادة توزيع الصيادلة المتغيبين ثم تفقد التطعيمات وامر بصرف مكافاة للممرضة دعاء سالم عتريس لكفاءتها العلمية.

كما لاحظ ان جهاز الضغط مكسور ولا يعمل فقام بالتواصل مع دكتورة نشوى رحيم مديرة الإدارة لتوفير اخر خلال 24 ساعة.

وفى نهاية الجولة المفاجئة قام سيادته بالمرور على وحدة قصر رشوان وتفقد التطعيمات وكانوا عائدين من تطعيم تلاميذ المدارس.

وتفقد العلاج الطبيعي وأمر بحصر أعمال أخصائي العلاج الطبيعي وإعادة توزيع الزائد منهم للاستفادة منهم فى وحدات أخرى وتفقد الأسنان وامر بإعادة توزيع أطباء الاسنان خارج الإدارة كما وجد اعطال بكرسى الاسنان فامر بالتواصل مع مديرة الهندسة الطبية لإصلاحه وانتهت الزيارة على ذلك.

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