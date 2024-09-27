القاهرة الإخبارية : الحصيلة الأولية لاستهداف ضاحية بيروت شهيدين وعدد من المصابين

قال أحمد سنجاب مراسل قناة القاهرة الإخبارية من جنوب لبنان، إن الدفاع المدني اللبناني والأجهزة الإغاثية تعمل على رفع أنقاض المباني التي تضررت جراء الغارات الجوية الإسرائيلي الغير المسبوقة التي استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت، وأن هناك صمت كامل من قبل مؤسسات الدولة اللبنانية لحين إتمام عمليات رفع الأنقاض، مشيراً إلى أن الحصيلة الأولية تتحدث عن شهيدين وعدد من المصابين.

وأضاف «سنجاب» خلال رسالة على الهواء، أنه وفقا للمشاهد الأولية حتى الأن، فأن عملية البحث والإنقاذ قد تستغرق وقتا طويلاً، وأنه لا حصيلة نهائية لأعداد الشهداء والضحايا والمصابين إلا بعد ساعات، وربما يمتد الأمر إلى أكثر من يوم، نظراً لكثافة الأنقاض الموجود، وعدد البنايات التي تضررت جراء العدوان الإسرائيلي غير المسبوق على الدولة اللبنانية والضاحية الجنوبية لبيروت، حيث استخدم جيش الاحتلال الإسرائيلي سلسلة من الصواريخ أدت إلى سلسلة من الانفجارات.

وأشار إلى أن المعلومات الأولية تتحدث عن أن الضربات الإسرائيلية أزالت حي سكنياً كاملاً في حارة حريك بالضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.