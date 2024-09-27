وزير خارجية السعودية: من دون فلسطين لن نتوصل إلى سلام إقليمي

أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الجمعة، أن "من دون فلسطين لن نتوصل إلى سلام إقليمي".

جاء ذلك خلال تصريحات للصحفيين في نيويورك، حيث أشار بن فرحان إلى أن "الحرب والدمار لن يؤدي إلى شيء سوى مزيد من الحرب، وهذا ليس في مصلحة المنطقة"، وفقا لـ “سكاي نيوز”.

و انتقد بن فرحان خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيرًا إلى أن "نتنياهو لم يذكر في خطابه الطويل فلسطين أو الفلسطينيين، وهذه هي المشكلة حقًا".

و أكد بن فرحان على أن "موقف السعودية واضح.. نؤمن بأن وقف إطلاق النار ضروري وأن الأسلحة لن تحل أي شيء"، مشددًا على ضرورة "التقدم إلى السلام في منطقتنا، وهذا السلام ينبع من إقامة الدولة الفلسطينية".

و أضاف أن "يجب تعزيز الإجماع الدولي، وهذا سيؤثر بدون شك على الأطراف التي ما تزال مترددة".

و شدد بن فرحان على أن "السعودية تواصل مع الجميع لتجنيب المنطقة مزيد من الحروب، فمخاطر خروج الأمور عن السيطرة كبيرة جدا".