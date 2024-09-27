سفارة مصر ببيروت تناشد جاليتها الابتعاد عن مناطق التوتر

ناشدت سفارة مصر ببيروت، اليوم الجمعة، أبناء الجالية بالاستمرار في أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر، والابتعاد عن المناطق التي تشهد توتراً، والالتزام بتعليمات السلطات اللبنانية المعنية، والاستمرار في التواصل مع السفارة، وذلك في ضوء التطورات الأمنية الحالية التي يشهدها لبنان.

ودعت السفارة- في إعلان نشرته على صفحتها على وسائل التواصل الاجتماعي- المواطنين المصريين الراغبين في العودة إلى أرض الوطن بسرعة تسجيل بياناتهم من خلال إرسال رسالة تتضمن الاسم بالكامل وصورة من جواز السفر أو بطاقة الرقم القومي وبيانات التواصل معهم عبر أي من قنوات الاتصال التالية: صفحة السفارة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك (سفارة جمهورية مصر العربية في لبنان)- ⁠البريد الإلكتروني للسفارة (embassy.beirut@mfa.gov.eg)- ⁠الاتصال بالسفارة على أرقام "٠١٨٢٥٥٦٦" (الرقم الداخلي ١٠٢ و١٠٤، ورقم المحمول "٧٦٦٥٤٦٣٤" على مدار 24 ساعة.