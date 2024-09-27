مصر تفرض سيطرتها على بطولة العالم للسباحة بالزعانف بـ 19 ميدالية

سيطرت مصر على جدول ميداليات بطولة العالم للمياه المفتوحة (ناشئين و عمومي وأساتذة) المقامة خلال الفترة من 23 إلى 28 سبتمبر الجاري بمدينة مرسيليا في فرنسا والتي اختتمت اليوم.

احتلت مصر المركز الأول في ترتيب جدول ميداليات البطولة ب 19 ميدالية بواقع 7 ذهبيات و 9 فضيات وثلاث برونزيات لتؤكد مصر صدارتها وتفوقها في هذه الرياضة.

جاءت نتائج اليوم الجمعة كالتالي:

توجت ندى مجدى بذهبية سباق 5 كم سباحة بالزعانف المونو (عمومي سيدات) كما فازت بذهبية سباق 600 م زعانف مونو (عمومي سيدات).

وتوج مهاب ايهاب بذهبية سباق 600 م سباحة بالزعانف المونو (ناشئين)، فيما حقق احمد عمرو فضية نفس السباق.

وسيطرت مصر على سباق 5 كم سباحة بالزعانف المونو (ناشئين) حيث توج مهاب ايهاب بالميدالية الذهبية يليه احمد عمرو في المركز الثاني وحسن الدفراوى في المركز الثالث لتصبح منصة هذا السباق مصرية بلا منافس.

وحققت مصر ذهبية تتابع 4 × 1 كم SB من خلال كل من مروان العمراوى - بسمله صبحى - حسن الدفراوى - ندا مجدى.

كما توج فريق تتابع 4 × 1 كم SB ناشئين الميدالية الذهبية من خلال شهاب شريف - نبيله حسن- مهاب ايهاب - غاده ورده.

وفاز مروان العمراوي بالميدالية الفضية في سباق 3 كم زعانف مزدوجة (عمومي رجال).

كما توجت نبيلة حسن اسماعيل بفضية سباق 3 كم زعانف مزدوجة (ناشئين).

واحرز محمود وليد الميدالية الفضية في سباق 600 م سباحة بالزعانف المونو (عمومي رجال).

وحقق شهاب شريف الميدالية البرونزية في سباق 3 كم زعانف مزدوجة (ناشئين).

فيما احرزت غاده ورده الميدالية البرونزية في سباق 5 كم سباحة بالزعانف المونو (ناشئات).

وكانت سباقات الأمس قد تم تأجيلها الى اليوم نظراً لسوء الأحوال الجوية.

وكانت مصر قد حصدت أمس 5 ميداليات بواقع ذهبية و4 فضيات جاءت كالتالي:

توج حسن محمد الدفراوي بذهبية 1 كم مونو (ناشئين)

فيما فاز بالميداليات الفضية كلا من: مهاب ايهاب حلمي في سباق 1 كم مونو (ناشئين)، وغادة محمد وردة في سباق 1 كم مونو (ناشئات)، وندى مجدي ابو مسلم في سباق 1 كم مونو (عمومي سيدات) بالإضافة الى مروان العمراوي في سباق 1 كم زعانف مزدوجة.

وشاركت مصر في منافسات البطولة ببعثة مكونة من 19 لاعبًا في منافسات الناشئين والعمومي الأساتذة.

وضمت قائمة اللاعبين في منافسات الناشئين والعمومي 16 لاعبًا (7 رجال و 9 سيدات) والرجال هم: اياد احمد، شهاب شريف، مهاب ايهاب، احمد عمرو، حسن الدفراوي، محمود وليد، مروان العمراوي.

فيما تضم قائمة السيدات كلا من: نبيلة حسن، بسملة صبحي، ندى مجدي، ملك شريف، غادة محمد، جودي رضا، شهد حسام، ملك محمد، سلمى سعد.

بينما تشارك مصر في منافسات الأساتذة بثلاثة لاعبين هم: سما علي سلطان، غادة احمد شعت، وليد احمد فؤاد.

يقود المنتخب فنيًا المدير الفني شريف حبيب، والمدربان حسن منير و عبد الله عبد الجليل، ويرافقهم الحكم الدولي محمد احمد سعد، والإداري اسلام حمص، فيما يرأس البعثة كابتن سامح الشاذلي رئيس الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ.

وأعرب كابتن سامح الشاذلي رئيس الاتحاد المصري والعربي والإفريقي عن سعادته بهذه النتائج مؤكدا أن مصر أصبحت قوة عظمى في سباقات السباحة بالزعانف للمياه المفتوحة حيث سيطرت للعام الثاني على التوالي على جدول ميداليات بطولة العالم بأجيال متعاقبة.

وأضاف الشاذلي: اهدي هذا الفوز الى القيادة السياسية والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الذي قدم كامل الدعم لمنتخب مصر من اجل تحقيق هدا الانجاز المتوقع.