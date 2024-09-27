بايدن: أمريكا لم تكن على علم ولم تشارك في هجوم إسرائيل على بيروت

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الجمعة، أن أمريكا لم تكن على علم ولم تشارك في هجوم إسرائيل التي استهدف الضاحية الجنوبية ببيروت.، وفقا لـ "سكاي نيوز".

أكد متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" اليوم الجمعة أن الولايات المتحدة لم تتلق إشعارًا مسبقًا بخصوص ضربة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية في بيروت.

وقالت الوزارة إن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن تحدث مع نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت الذي أبلغه بالعملية "بينما كانت جارية".

وعلى صعيد متصل، نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤولين أمريكيين نفيهم ما ذكره مسؤول إسرائيلي بأن تل أبيب أبلغت واشنطن بالعملية قبل تنفيذها.

وأضاف المسؤولان أن إسرائيل لم تبلغ الولايات المتحدة قبل الهجوم في بيروت، وقالوا: "لم تكن الولايات المتحدة متورطة في هذا الهجوم ولم تكن تعلم به مسبقًا".

وكان الجيش الإسرائيلي قد شن، مساء الجمعة، غارات عنيفة على الضاحية الجنوبية بالعاصمة اللبنانية بيروت.

وقال الجيش إنه شن غارات جوية واسعة النطاق على المقر العسكري الرئيسي لحزب الله في بيروت.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن المستهدف كان الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله.