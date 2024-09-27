وزير الخارجية البريطاني يدعو مواطنيه لمغادرة لبنان فورًا

أصدر وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامى نداءً عاجلًا لمواطنيه في لبنان بضرورة الرحيل من البلاد فورًا، في ظل التصعيد العسكري الإسرائيلي على لبنان.

و جاء هذا النداء في وقت تشهد فيه لبنان تصعيدًا عسكريًا من قبل إسرائيل، مع غارات مكثفة استهدفت الضاحية الجنوبية في بيروت.

وتناقض الأنباء حول مصير الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله بعد الغارات الإسرائيلية، مع تأكيدات من مصادر إسرائيلية على احتمالية مقتله، فيما نفت مصادر إيرانية ذلك.

و أكدت وكالة "تسنيم" الإيرانية أن نصر الله والقيادي هاشم صفي الدين أحياء.

و أفادت وزارة الصحة اللبنانية باستشهاد شخصين وإصابة 76 آخرين في حصيلة أولية للعملية الإسرائيلية على حارة حريك في الضاحية الجنوبية.

من جهته، نفى البنتاجون ضلوعه في العملية الإسرائيلية، مُؤكدًا أن إسرائيل لم تبلغ الولايات المتحدة مسبقًا بالهجوم.