سيراً على الأقدام.. مراسل قناة القاهرة الإخبارية يرصد حركة نزوح كبيرة من ضاحية بيروت الجنوبية

قال رمضان المطعني مراسل قناة القاهرة الإخبارية من الضاحية الجنوبية لبيروت، إن الضاحية تعرضت لقصف هو الأعنف في تاريخ الحروب بين إسرائيل ولبنان، وأن هناك ارتباك كبير في صفوف اللبنانيين، سواء على الطرق المؤدية لمكان الاستهداف في حارة حريك، مشيراً إلى أن القصف هدم 6 مباني كاملة فيما رجح شهود عيان أن المكان تم استهدافه من 8 إلى 10 صواريخ بواسطة طائرة إسرائيلية طراز إف – 35.

وأضاف «المطعني» خلال رسالة على الهواء، أن سيارات الإسعاف تهرع إلى مكان الاستهداف الإسرائيلي، نظراً لأن تلك المنطقة مكتظة بالسكان، فيما سقط عدد كبير من الشهداء جراء القصف، ولم يتم الكشف عن الأعداد الكاملة للضحايا حتى الأن.

وأوضح أن الجيش اللبناني منتشر حاليا بشكل كامل، ومدرعاته تنتشر في حارة حريك والضاحية، ولكن تملك الارتباك سكان المنطقة المستهدفة في الضاحية الجنوبية لبيروت، وتعج الشوارع الرئيسية بأفواج من قاطني الضاحية للتوجه خارجها سواء سيرا على الأقدام أو بالسيارات.

وِأِشار إلى أنه شوهدت ألسنة نيران اندلعت جراء القصف الإسرائيلي على حارة حريك بالضاحية الجنوبية من قلب العاصمة اللبنانية بيروت.